«Одну минуточку»: в Хакасии серийный домушник обчистил особняк и прошмыгнул мимо хозяина

В Хакасии серийный домушник обчистил особняк и прошмыгнул мимо хозяина Фото: Мария ЛЕНЦ

«Одну минуточку» - услышал житель хакасского города Черногорска, когда отпер двери своего дома и нос к носу столкнулся с незнакомцем. Тот спустился со второго этажа в гостиную по лестнице, а потом прошмыгнул мимо хозяина и был таков. Ни «здравствуйте», ни «до свидания». Хозяин дома опешил и не сразу сообразил, что происходит. А когда опомнился и осмотрел дом, то понял: его только что обчистили по-крупному, и автор дерзкого похищения стоял перед ним собственной персоной.

Произошло это в феврале. За прошедшие месяцы оперативники нашли 48-летнего подозреваемого. Установили, что на его счету аналогичные преступления на территории Усть-Абаканского района и в Минусинске. Специализировался в основном на ювелирных изделиях – ему по вкусу были украшения из золота, не гнушался и серебром. Причем художественная ценность значения не имела – главное, чтобы было побольше.

Сценарий ограбления в Черногорске был таким: присмотрел частный двухэтажный особняк, несколько дней наблюдал. Судя по внешнему виду дома, там было чем поживиться – и обвиняемый не ошибся. Дождался, когда из дома все уедут, вскрыл окно и проник внутрь. Он нашел серьги, кольцо, часы, браслет, цепь, а также деньги. Итого – на 220 тысяч рублей.

Попасться на глаза хозяину не входило в планы домушника. Он и сам опешил от встречи. Но краденое не бросил, сбежал вместе с ним. Золотые изделия превратил в лом, сдал в ломбарды. Вырученные деньги потратил. А теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы.