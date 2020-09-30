Прокуратур Красноярского края взял на контроль расследование гибели 14-летней школьницы Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокурор Красноярского края Роман Тютюник взял на особый контроль расследование уголовного дела по факту гибели 14-летней школьницы. Трагедия произошла 26 сентября при странных обстоятельствах. Девочка жила в Свердловском районе, на улице Базарной. Накануне своей гибели она ушла из дома гулять. Когда не вернулась, родные подняли тревогу: вызвали полицию, подключили волонтеров. Обыскали всю округу, опросили всех знакомым – никто ничего не знал.

И вдруг 27 сентября появилась информация: школьницу нашли на территории заброшенного здания на улице Томской, это Ленинский район. Она погибла, по предварительной версии, в результате падения с высоты.

- Причины и условия, способствовавшие произошедшей трагедии, в том числе наличие свободного доступа несовершеннолетних на объект, будут тщательным образом проверены прокуратурами Ленинского и Свердловского районов Красноярска, - прокомментировал прокурор Красноярского края Роман Тютюник.