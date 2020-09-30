Попало на видео, как в столице Хакасии женщина за рулем иномарки сбила инвалида-колясочника

В столице Хакасии женщина за рулем иномарки сбила инвалида-колясочника. Стоп-кадр видео

В столице Хакасии Абакане произошло ДТП с пострадавшим. По информации очевидцев накануне, 29 сентября, на перекрестке улиц Бограда и Тельмана женщина за рулем иномарки делала поворот и наехала прямо на мужчину. Коляска перевернулась, тот выпал из нее на землю, сломал бедро.

В ГИБДД Абакана информацию о случившемся подтвердили, добавив, что сейчас там проводят проверку, ведь ситуация сложилась неоднозначная. Дело в том, что мужчина на коляске не имел цели переезжать дорогу по пешеходному переходу – это есть на видео. Он находился на проезжей части и, как версия, просил деньги у проезжавших водителей.

Несколько машин проехали мимо него, выворачивая, чтобы не задеть. А 31-летняя женщина на «Тойоте» выворачивала направо и, предположительно, смотрела налево, чтобы убедиться в отсутствии других машин на ее пути. При этом сам инвалид не делал никаких усилий, чтобы спастись и просто смотрел, как на него надвигается автомобиль.

В результате пострадавший в больнице, женщина в отчаянии, а пользователи социальных сетей обсуждают, кто из них виноват.