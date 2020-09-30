Забег по набережной «Енисей-батюшка»: красноярцев приглашают на регистрацию

Красноярцев приглашают на регистрацию забега Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские любители спорта и просто активисты, ведущие здоровый образ жизни, с нетерпением ждут информацию о традиционном легкоатлетическом забеге «Енисей-батюшка». Еще летом начали задавать вопросы: когда? Организаторы и рады бы, да из-за коронавируса пришлось скорректировать планы.

Наконец, объявлено: забег пройдет 10 октября на Центральной набережной Енисея. Необходимо зарегистрироваться по ссылке https://krasmarafon.ru/eb. Предполагаемое количество участников - 500 человек.

300 участников забега на 21,1 км (мужчины и женщины) вступят в борьбу за медали в восьми возрастных категориях. Лимит прохождения трассы – 180 минут. К участию в забеге на 5 км допустят 200 человек. Лимит прохождения трассы – 60 минут. Участники стартуют в 10.00 и 11.00 часов. Перед стартом всем участникам необходимо предъявить паспорт и медицинскую справку.

А теперь о наградах: победители и призеры забегов награждаются медалями, грамотами и денежными сертификатами.