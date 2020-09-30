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На юге Красноярского края директор лесозаготовки напилил деревьев на 16 миллионов рублей

Вина уже доказана
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На юге Красноярского края директор лесозаготовки напилил деревьев на 16 миллионов рублей. Фото: МВД по краю

На юге Красноярского края директор лесозаготовки напилил деревьев на 16 миллионов рублей. Фото: МВД по краю

На юге Красноярского края, в Курагинском районе, 40-летний директор одного из местных лесозаготовительных предприятий выпилил в лесу деляну более чем на 16 миллионов рублей. Пилил не сам – у него была бригада рабочих. Им он сообщил, что у него на руках есть разрешительные документы. Мужчинам же было достаточно, что им платят за работу.

Однако вырубкой леса заинтересовались правоохранители. В результате проверки стало понятно, что предприниматель занимается незаконными делами. В период с февраля по август 2019 года по его распоряжению было спилено 211 берез общим объемом 150 кубометров, а также 265 сосен общим объемом 460 кубометров. Отсюда и сумма ущерба в 16 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела уже завершено. Суд приговорил предпринимателя к 5 годам условно, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции. Правда, не уточнили, будет ли он восстанавливать населенный ущерб.

Криминал