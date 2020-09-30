В Лесосибирске оружейных дел мастер гулял по улицам с булавой. Фото: пресс-служба МВД по Красноярскому краю

В Лесосибирске мужчина разгуливал по улицам с булавой. Его заметил экипаж патрульно-постовой службы и доставил в отделение полиции. Стали выяснять, откуда у него холодное оружие. Мужчина и не скрывал: он – любитель старины, оружейник-самоучка. Оборудовал под мастерскую свой гараж и делает там различные образцы.

При осмотре гаража оперативники обнаружили более 40 предметов, среди которых были мачете, рапиры, мечи, сабли, шпаги, трезубец, копья, нун-чаки, молот, булавы, топор, коса, штык. Экспертиза подтвердила, что 10 предметов относятся к категории холодного оружия.

38-летний мужчина ранее уже был судим, теперь на него дознаватели завели новое уголовное дело по статье «Незаконное изготовление холодного оружия». Максимальное наказание по ней – лишение свободы на срок до 2 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.