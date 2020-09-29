Энергетики Россети Сибирь сообщили о готовности Красноярского края к отопительному сезону. Фото: пресс-служба Россети Сибирь

Энергетики ответственно подходят к подготовке сетей к зиме, чтобы достойно встретить предстоящие морозы и не подвести жителей региона. В этом году действующие карантинные ограничения практически не повлияли на графики выполнения ремонтов, и отставания удалось избежать. Специалисты Россети Сибирь в Красноярском крае основную часть работ выполнили четко по плану, даже с опережением графика: меняли опоры, изоляторы, провода, ремонтировали распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

В 2020 году на реализацию ремонтной программы Россети Сибирь в Красноярском крае направлено 643 миллиона рублей (фактическое исполнение 595 млн. руб. или 93 % от годового плана). С начала ремонтной программы энергетики на всей территории Красноярского края отремонтировали 5,1 тысяч километров воздушных линий электропередачи (ЛЭП) и 764 единицы оборудования подстанций различного класса напряжения, 413 трансформаторных подстанций. Также расчищено 2123 га трасс просек воздушных ЛЭП. Это залог надежной работы линий электропередачи во время неблагоприятных погодных условий, а такие ситуации при сибирском климате – не редкость.

Еще одно из важных направлений ремонтной кампании 2020 года – проведение уличного освещения. В рамках акции «Энергия Победы» в Рыбинском районе края установили опоры и новые фонари вдоль парка в Заозерном. В Ужуре специалистами Красноярского филиала Россети Сибирь установлено 111 светильников на 19 новых опорах и протянуто 4,8 км воздушных линий электропередачи. Модернизация систем уличного освещения проводилась энергетиками в рамках муниципального контракта, заключенного с администрацией города. Работа энергокомпании в этом направлении будет продолжена и в других районах края.

Учитывая сезонные и климатические условия нашего региона, пик ремонтной кампании приходится на второй-третий кварталы года. На данный момент ремонтная программа в Красноярске и крае находится в стадии завершения. Основной акцент направлен на снижение аварийности и повышение надежности энергоснабжения:

«Подготовка сетей к зиме, надежное снабжение электричеством потребителей в период пиковых нагрузок – важная задача, которую мы решаем, в том числе, при тесном взаимодействии с главами регионов. Положительный пример совместной работы энергетиков и органов власти – повышение качества электроснабжения жителей Енисейского района. Сотрудники производственного отделения «Северные электрические сети» оперативно и в срок выполнили работы по усилению надежности линий электропередачи в четырех населенных пунктах района, что благотворно сказалось на качестве поставки электроэнергии потребителям. Хочу отметить, что, несмотря на завершение ремонтной программы, мы будем адресно отрабатывать те ситуации, где требуется наша профессиональная помощь, привлекать дополнительные силы и средства на те участки, которые в районах не удается решить самостоятельно. Поэтому после окончания сезона ремонтов работы по снижению аварийности на сетях энергокомпании будут продолжены», - поясняет директор филиала компании «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» Максим Шитиков.

Своевременно проведенный ремонт позволяет снизить количество технологических нарушений. По итогам первого полугодия их число сократилось на 9,1 % на объектах 110 кВ и выше, на 2,6 % на объектах 6 кВ и выше, по сравнению с предыдущим периодом. На 56 % сократилась и суммарная продолжительность нарушений в сетях. При этом климатические особенности региона тоже изменились – количество опасных метеоявлений в крае по сравнению с прошлым годом выросло в два раза. Для сравнения: в этом году в крае зафиксировано 50 случаев неблагоприятных погодных явлений (против 22 - в 2019 году).

Напоминаем, что в Россети Сибирь работает единый call-центр (круглосуточно). По телефону 8−800−1000−380 (звонок бесплатный) можно узнать информацию по вопросам электроснабжения. В ситуациях, связанных с отключением электроэнергии, вы можете оставить заявку на сайте: светлаястрана.рф.