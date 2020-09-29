В Норильске хозяйка «резиновой» квартиры заплатит 15 тысяч рублей штрафа

Женщине придется заплатить штраф Фото: Мария ЛЕНЦ

66-летняя жительница Норильска заплатит штраф за фиктивную постановку на учет девяти человек. Суд вынес обвинительный приговор.

Напомним, сотрудники отдела по вопросам миграции провели проверку одной из квартир на улице Талнахская. И выяснилось, что ее хозяйка фиктивно зарегистрировала жильцов, сами они там не проживали. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении».

- Суд, рассмотрев материалы уголовного дела, вынес приговор и назначил наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Напомним, в апреле этого года подобная история произошла и в Красноярске. 56-летняя женщина фиктивно прописала в своей квартире 40 иностранцев. Полицейские выяснили, что на самом деле никто из них в квартире не проживает. Каждый из них заплатил 500 рублей за прописку.