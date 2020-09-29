Завершены поиски пропавшего 10-летнего мальчика в Красноярске

Лена нашли на улице Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск

В Красноярске полицейские нашли 10-летнего школьника, который пропал накануне днем, 28 сентября.

Напомним, учащийся лицея №11 Леон Г. ушел после учебы домой, но там так и не появился. Не более чем две недели назад его уже искали волонтеры и полиция, нашли. И вот опять звонок в дежурную часть от матери: сын не вернулся после уроков домой.

- Оперативно были созданы поисковые группы, в которые вошли сотрудники по делам несовершеннолетних, уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, сотрудники ППС, а также волонтеры, - рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское». - Всего в поисках принимали участие более 100 сотрудников ОВД.

Ребенка искали всю ночь. «Комсомольская правда» - Красноярск утром связалась с волонтерами. Нашли?

- Нет, всю ночь искали, не знаем уже, где он может быть, - сказал один из волонтеров группы «Поиск пропавших детей – Красноярск. – Искали в подъездах, в торговых центрах, на набережной, на остановке, дворах, детских площадках. Возможно, это у него игра такая, прятаться.

Не прошло и двух часов и в полиции сообщили хорошие новости: найден, жив!

Леона обнаружили на улице в Свердловском районе. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. В ближайшее время мальчика передадут родителям. Прежде им предстоит разговор с инспекторами по делам несовершеннолетних. Вопросов много. Почему ребенок не идет домой, а ночует в подъезде, что гонит его из дома? Остается надеяться, что в ситуации разберутся, и мальчик больше не будет попадать в сводки пропавших без вести.