На Торгашинском хребте в Красноярске туристка упала с лошади и сломала ногу

Девушка упала с лошади во время конной прогулки Фото: Мария ЛЕНЦ

Помощь спасателей поисково-спасательного отряда Красноярска понадобилась 22-летней туристке, которая каталась на лошади в районе скалы «Красный гребень». Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили специалисты Центра ГО и ЧС Красноярского края.

Во время катания на лошади наездница упала и сломала ногу. Уже через несколько минут после получения спецсообщения спасатели были на месте происшествия. Они эвакуировали девушку на носилках до автомобиля «скорой».

Спасатели напомнили правила поведения для любителей верховой езды:

- никогда не подходите к лошади сзади, в возбужденном состоянии с незнакомыми предметами (зонтик, мяч и прочее);

- не курите и не ешьте конфеты, сидя на лошади;

- одежда должна быть свободной, обувь на гладкой подошве и с каблуком 2-3 сантиметра под стремя, на голове шлем;

- не фотографируйте со вспышкой;

- не издавайте громких резких звуков, не делайте резких движений руками.

А В ЭТО ВРЕМЯ

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