Объявлены поиски 10-летнего мальчика, пропавшего в Красноярске. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.

Объявлены поиски 10-летнего мальчика, пропавшего в Красноярске сегодня, 28 сентября. Как сообщили волонтеры, Леона Г. не могут найти уже несколько часов.

- Ребенок ушел из дома (Вавилова,52) в лицей в 14.30, а обратно не вернулся, - рассказали в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск».

Приметы: рост 130 сантиметров, зеленые глаза, короткие русые волосы.

Был одет: светлые джинсы, красная куртка с капюшоном, черные туфли.

Важно: мальчик может быть в любом районе. Просим обратить внимание на одинокого ребенка на остановке, в подъезде, торговом центре. Если может, осмотрите детскую площадку у своего дома, в районе.

КОНКРЕТНО

Если вы увидите ребенка, просим, остановите его и сообщите волонтерам 8 950 996 60 66 (круглосуточно) или в дежурную часть полиции 8 (391)213-45-77.