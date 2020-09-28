Амфитеатр, скейт-площадка, подземная парковка: показываем, какой может стать Красная площадь после реконструкции. Фото: пресс-служба администрации Красноярска.

Красную площадь в центре Красноярска ждет благоустройство и реконструкция. Как рассказали в пресс-службе администрации города, на днях определили победителей в конкурсе на лучшую концепцию развития территории.

В итоге первое место досталось группе молодых архитекторов «ЧертИ». Согласно их проекту, на Красной площади должен появиться амфитеатр, сцена, скейт-площадка, подземная парковка и водоем. Планируется, что эта концепция после доработки будет взята за основу благоустройства общественного пространства.

- Наша Красная площадь уже давно нуждается в реконструкции и благоустройстве, - отметил глава города Сергей Еремин. - При подготовке проекта очень важно принять во внимание такой аспект, как сохранение памятных объектов. Вместе с тем, площадь должна обрести современный облик, стать более полезным в функциональном плане общественным пространством.