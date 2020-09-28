Красноярским водителям рекомендуют сменить резину

Утром 28 сентября на дороге в Норильске. Фото: Норильск NEWS.

Водителям Красноярска и края рекомендуют сменить летнюю резину на зимнюю. Об этом рассказали в ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское».

На этой неделе придет резкое похолодание, в ночь на 1 октября прогнозируют мокрый снег с дождем. На дорогах города и края может появиться гололедица.

- Осенью, когда температура воздуха падает до нуля градусов и ниже, ночью и утром на проезжей части образовывается микропленка льда, - говорят инспекторы. – На глаз ее можно определить по особому шелковистому отблеску на асфальте.

Поэтому, если вы пользуетесь загородными трассами, уже сейчас лучше «переобуть» автомобиль, заменив летние шины на зимние.

Также водителям стоит отказаться от резкой манеры вождения на дорогах и стараться увеличить дистанцию между машинами.