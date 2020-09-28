Календарь событий 28 сентября в Красноярске, что произошло в этот день: образовано УВД города

41 год назад было образовано УВД города Фото: Мария ЛЕНЦ

28 сентября 1979 года для улучшения организации работы по охране общественного порядка и борьбы с преступностью на основании приказа МВД СССР № 0724 было создано Управление внутренних дел Красноярского горисполкома.

На период образования УВД города в Красноярске существовало 6 районных отделов внутренних дел: Октябрьский, Центральный, Советский, Ленинский, Кировский, Свердловский. А также подразделения, непосредственно подчиненные УВД: оперативно-поисковое отделение уголовного розыска, питомник служебного собаководства, отдельный батальон патрульно-постовой службы милиции, приемник-распределитель задержанных за бродяжничество и попрошайничество, спецприемник для административно арестованных.

В декабре 1979 года, когда за счет территории Октябрьского района был образован Железнодорожный район, появилось еще Железнодорожное РОВД.

Часть служб УВД города располагалась в здании УВД Красноярского края (штаб, отделы уголовного розыска и БХСС, служба по профилактике преступлений, отдел политико-воспитательной работы). Отделы: ГАИ, вневедомственной охраны, паспортный, охраны общественного порядка находились в других зданиях.