На Столбах под Красноярском открыли обновленную спортплощадку. Фото: пресс-служба администрации Красноярского края.

На Столбах под Красноярском открыли обновленную спортивно-досуговую площадку. Она расположилась на «Перевале», сообщили в пресс-службе администрации края.

К благоустройству площадки приступили в августе – поставили тренажеры, качели и скамейки. Смонтировали детские игровые комплексы, сделали даже зону для занятий йогой.

Здесь поставили тренажеры и игровые комплексы для детей. Фото: пресс-служба администрации Красноярского края.

И с сегодняшнего дня, 26 сентября, спортплощадка уже доступна для посещения. В ее открытии принял участие заместитель губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко.

- «Перевал» - одно из самых популярных мест национального парка Столбы, – подчеркнул он. – Поэтому так важно сделать его удобным для детей и взрослых, но с учетом экологических стандартов. Искренне рад, что важное для нас пространство приобрело новый облик.

КОНКРЕТНО

Работы проводились за счет средств золотодобывающей компании «Полюс». Проект стал подарком горожанам к 95-летнему юбилею национального парка Столбы.