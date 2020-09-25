На Татышеве в Красноярске построят деревянный причал. Фото: администрация Красноярска.

В западной части острова Татышев в Красноярске появится причал для судов. Кроме того, территорию парка планируют благоустроить, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Начат поиск подрядчиков – торги уже объявлены. Начальная цена контакта - около 8,5 миллионов рублей. Предполагается облагородить участок на 4 744 квадратных метров. Проект разработан мастерской «Бюро Архитектон». Срок завершения работ – до 30 ноября 2020 года. Заявки можно подавать до 29 сентября.

Также будет благоустроена территория. Фото: администрация Красноярска.

Что будет сделано? Построят причал, он станет первым из шести мест для швартовки судов в черте города. Их обустроят согласно концепции, разработанной по поручению главы Красноярского края Александра Усса.

Также подрядчику предстоит создать общественное пространство вдоль набережной Енисея. Проложить аллеи, смонтировать детский городок, поставить уличные светильники. Там, где это возможно, будут использованы натуральные материалы - доступные, экологичные, вписывающиеся в природный ландшафт острова.

ВАЖНО

Созданное общественное пространство будет доступным для маломобильных категорий горожан. Люди с ограниченными возможностями здоровья должны передвигаться по острову без помех.