Община Виссариона объявила сбор денег на адвокатов из Красноярска. Фото: Валерий БЕКЕШИН.

В общине Виссариона объявили сбор средств на оплату услуг адвокатов из Красноярска. Об этом сообщил в своем фейсбуке один из участников объединения Александр Староверов.

Напомним, 22 сентября сам Виссарион (в миру Сергей Тороп), а также двое его помощников - Вадим Редькин и Владимир Ведерников – были задержаны. В Город Солнца прилетели восемь вертолетов с силовиками. Спустя день всем выбрали меру пресечения – два месяца в СИЗО Новосибирска. Виссариону сотоварищи вменяют «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан», а также «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Чтобы оплатить работу команды адвокатов из Красноярска, в общине начали сбор средств. Видимо, своими силами обойтись проблематично. Кроме того, сейчас в Обители Рассвета - наплыв журналистов. Все пытаются разобраться, что происходит. «Комсомольская правда – Красноярск» следит за развитием ситуации.

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