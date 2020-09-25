Лезвие - 40 сантиметров: в Красноярске должник пришел с клинком в отдел судебных приставов

В Красноярске должник пришел с клинком в отдел судебных приставов. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске приставы остановили мужчину, который пришел в отдел со скрытым клинком в трости. Об этом случае рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Красноярскому краю.

Все случилось на днях в Центральном районе. Один из посетителей принес с собой в отдел трость. На входе сотрудник заподозрил, что она может быть разборной, содержать скрытое оружие. Так и оказалось: внутри был клинок с 40-сантиметровым лезвием.

Впрочем, мужчина так и не понял, почему его не пропустили. Уверял: пришел узнать о задолженности и не догадывался, что трость с клинком приносить в отдел запрещено.

Лезвие - 40 сантиметров. Фото: пресс-служба ГУФССП России по Красноярскому краю.

Напомним, такое же ЧП случилось на прошлой неделе в Свердловском районе. Там тоже остановили посетителя с клинком в трости. На место вызвали полицейских.

К слову, в нынешнем году сотрудники управления выявили 816 единиц оружия и боеприпасов, а еще 828 предметов, представляющих угрозу безопасности, людей. Их пытались пронести в отделы и здания судов посетители.