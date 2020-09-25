В Красноярске сдан еще один проблемный дом долевого строительства. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 138-квартирный дом по улице Юшкова,36 Д должен быть сдан еще в 2015 году, но застройщик обанкротился.

При активном содействии краевой и городской власти дольщики собрали дополнительные средства и самостоятельно оплачивали работу субподрядчиков. В результате достроить дом удалось уже сейчас, а не через 2-3 года, как произошло бы в случае достройки через механизм федерального Фонда защиты прав дольщиков.

Застройщик находится в процедуре конкурсного производства, поэтому получение прав собственности на квартиры будет происходить в форме погашения реестра требований участников строительства путем передачи квартир.

Напомним, что в крае ведется активная работа по восстановлению прав участников долевого строительства, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Так, в 2019 и 2020 годах без привлечения бюджетных средств в эксплуатацию введено 2 686 квартир в проблемных объектах.

Кроме того, в этом году с помощью механизмов федерального Фонда также планируется восстановить права дольщиков жилищно-строительного кооператива ЖСК-1. В отношении домов, которые планируется рассмотреть в 2020-2021 годах, Фонд начал сбор документации – направил запросы конкурсным управляющим застройщиков.

Ранее компенсации за недостроенные квартиры получили все дольщики СК Реставрация, а также большинство дольщиков Сибстройинвеста (Грунтовая, 28А), в отношении которого принято решение о необходимости достройки. Наблюдательный совет федерального Фонда защиты прав дольщиков принял решение выплатить компенсации 120 участникам долевого строительства многоквартирного дома застройщика Строй-Проект в Сосновоборске и достроить объекты Монтаж-Строя по адресу: Красноярск, Шевченко,1.