Еще 9 дорог в Красноярске обновят до конца ноября. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске девять дорог, добавленных в план ремонта текущего года, обновят до конца ноября. Об этом рассказали в департаменте городского хозяйства администрации.

Напомним, ряд крупных магистралей в спальных районах давно требовал ремонта. Это улицы Елены Стасовой, Гусарова и Чернышова (Ветлужанка), Амурская и Даурская (Черемушки), проспект Металлургов, улица 9 мая, Енисейский тракт до Солнечного и улицы Тельмана (Северный и Зеленая Роща). Они были внесены в план в конце августа.

По контракту, срок окончания работ - 30 ноября. Но по факту ремонт дорожного полотна нужно завершить гораздо быстрее. Это позволит позже, когда наступят холода, приступить к другим видам работ, которые не так сильно зависят от погоды.

Сейчас подрядчиками на объектах выполнен уже значительный объем работ. Напомним, все проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» - на средства из федерального бюджета.