После дождливых выходных в Красноярске выпадет первый снег. Фото: Мария ЛЕНЦ

После дождливых выходных 26-27 сентября в Красноярске пройдет первый снег. О погоде на уикенд и следующую неделю рассказали в гидрометцентре.

Итак, сегодня, в пятницу, 25 сентября, в городе зарядят дожди. Будет облачно и прохладно: днем плюс 11, а ночью плюс 6 градусов.

Выходные тоже не порадуют комфортной погодой. Столбики термометров не поднимутся выше отметки в плюс 11 градусов. К тому же будет пасмурно.

В понедельник, 28 сентября, может выглянуть солнце, облачность переменная, сухо. Но всего плюс 12 в светлое время суток, 1-3 градуса тепла – в темное.

Со вторника, 29 сентября, снова начнутся дожди. Днем плюс 7-10. А вот ночью возможны заморозки до минус одного градуса. И первый снег.

- Впрочем, что тут удивляться - на пороге октябрь, - комментируют в соцсетях. - Зима близко. А, значит, пора утепляться.

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