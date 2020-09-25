Погубившему в ДТП 17-летнего друга водителю BMW смягчили приговор в Красноярске. Фото: ЧП - Красноярск.

В Красноярске смягчили приговор водителю BMW, погубившему в ДТП своего 17-летнего друга. Трагедия произошла 31 октября 2019 года на улице Свердловской,25, рассказали в пресс-службе краевого суда.

Напомним, как все было. 24-летний молодой человек за рулем BMW потерял управление - на полной скорости влетел в столб и дорожный знак. Автомобиль превратился в груду металла, пассажир, 17-летний подросток, погиб на месте. А самого водителя с травмами средней степени тяжести увезли в больницу. Как выяснилось, он был пьян, прибор показал 0,25 мг/л.

На днях в резонансном деле была поставлена точка. Гособвинение просило для виновника смертельного ДТП шесть с половиной лет колонии строгого режима.

Виновника гибели подростка отправили в колонию-поселение. Фото: ЧП - Красноярск.

Однако Свердловский районный суд проявил лояльность. Учли признание обвиняемого, его содействие следствию, состояние здоровья родителей и самого молодого человека, его положительную характеристику, даже ходатайство матери. И вот вердикт: лишение свободы на пять лет и два месяца в колонии общего режима. Плюс запрет на вождение – два года.

Причем адвокат подсудимого еще и обжаловал решение. В итоге в красноярском краевом суде постановили - отправить водителя, по вине которого погиб подросток, не в колонию общего режима, а в колонию-поселение. Приговор уже вступил в силу.