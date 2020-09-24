В Туве охотник случайно застрелил товарища Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве охотник случайно застрелил в лесу своего товарища. Трагедия произошла этой весной. Следствие по делу уже завершено, а само дело с обвинительным заключением передано в суд. Подробности этой истории «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе республиканского следкома.

10 мая этого года около 20-21 часа в урочище Устуу-Ишкин села Кызыл-Тайга (Сут-Хольский район) двое местных жителей охотились на дикого зверя. Какое именно животное они выслеживали, не уточняется. Они разошлись в разные стороны от лагеря, уже наступили сумерки. Обвиняемый заметил примерно в 50 – 60 метрах от себя какое-то движение.

Ему показалось, что это зверь. Мужчина выстрелил в его сторону. Но затем стало понятно – на самом деле это был его товарищ, который получил смертельную пулю в голову. Он скончался на месте. Статья, по которой будут судить охотника – причинение смерти по неосторожности. Она предусматривает наказание от исправительных работ до лигения свободы на срок до 2 лет.