Красноярским водителям запретят поворот с улицы Брянской на Достоевского Фото: ИВАНОВА Диана

Красноярским водителям запретят поворот с улицы Брянской на Достоевского. Такое решение приняли городские власти. Изменение схемы дорожного движения вступит в силу с 30 сентября. К тому времени здесь будут установлены соответствующие запрещающие знаки «Въезд запрещен». Каковы же причины? Ведь многие автомобилисты пользовались этим маршрутом, чтобы объехать пробки: свернули на Достоевского, потом проехали по переулку Поперечному и затем на Перенсона – быстро и без хлопот.

На самом деле схема опасная, выяснил в департаменте городского хозяйства «ТВК Красноярск». Жители Поперечного переулка давно жалуются на транзитный поток машин. Это частный сектор, а машин едут и зачастую не соблюдают правила. А еще шум от них постоянный. Власти города к жалобам жителей прислушались. Насколько будет эффективной эта схема, станет известно через год, когда подведут итоги.