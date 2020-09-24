Следственный комитет начал проверку после гибели водителя манипулятора. Фото: пресс-служба следкома

СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия начал проверку после гибели водителя манипулятора. Следователи устанавливают обстоятельства трагедии, была ли в этом чья-то вина, или случившееся – несчастный случай.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе следкома, это произошло 22 сентября в Шарыпово, на территории оптово-розничной базы строительных материалов. Автомобиль-манипулятор марки Mitsubishi Fuso проводил разгрузку. 52-летний водитель находился около рычагов, он управлял манипулятором.

По каким-то причинам автомобиль опрокинулся, мужчина оказался под ним. Полученные травмы оказались серьезными – он скончался на месте происшествия. Поспешившие ему на помощь люди уже ничего не могли сделать, а приехавшим медикам оставалось только констатировать смерть водителя. После проверки станет известно, заведут уголовно дело или нет.