Жительница Красноярского края собиралась уехать в логово террористов Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Минусинска собиралась уехать из страны и примкнуть к международной террористической организации. Однако не успела – приготовления стали известны силовикам. 19-летнюю девушку задержали и завели на нее уголовное дело по двум статьям: за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и за приготовление к участию в террористической организации.

В феврале и марте этого года жительница Минусинска в социальных сетях несколько раз прокомментировала материалы других пользователей. Не скрываясь, от собственного имени, оправдывала терроризм, пропагандировала его и даже призывала к активным действиям. В то же самое время она оформила загранпаспорт, приобрела подходящую одежду и разработала маршрут, как будет добираться до страны, где находится террористическая организация. Но, как уже сказано, не успела – ее задержали.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома, приговор суда – 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.