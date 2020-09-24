«Вершина человеческой инженерной мысли»: 172 года назад родился строитель первого железнодорожного моста через Енисей

Так детище Евгения Кнорре выглядит сейчас Фото: Мария ЛЕНЦ

24 сентября 1848 года родился инженер Евгений Кнорре, строитель первого железнодорожного моста через Енисей.

Его отец был директором морской обсерватории в Николаеве. Сына отправил учиться в Берлинскую ремесленную школу. Затем в 1870 году окончил Высшую техническую школу в Цюрихском политехникуме в Швейцарии, получив звание «инженер-строитель». Евгений Карлович участвовал в строительстве искусственных сооружений через реки Днепр, Западная Двина, Волга.

Евгений Кнорре Фото: krskstate.ru

С 1895 по 1899 годы талантливый инженер жил в Красноярске. Он руководил работами по возведению железнодорожного моста через Енисей по проекту профессора Московского Императорского технического училища Лавра Проскурякова. Кнорре был творческим человеком и при строительстве красноярского моста разработал и впервые применил несколько инноваций. В частности - метод сборки больших ферм на берегу с последующей продольной надвижкой многотонных конструкций на опоры. А еще метод подъема и шлюзования грунта – Евгений Карлович впервые вместо дорогих металлических кессонов применил деревянные.

Сам он писал впоследствии: «Мост через реку Енисей мной заложен с запасом прочности в 52 раза, дабы бог и потомки никогда не сказали обиды мне».

При строительстве красноярского моста инженер применил несколько инноваций Фото:krskstate.ru

Железнодорожный мост через Енисей стал единственным инженерным сооружением Великого Сибирского пути, наряду с Эйфелевой башней удостоенным Гран-при и Большой золотой медали Всемирной выставки в Париже «за архитектурное совершенство и великолепное техническое исполнение».

Ученые ЮНЕСКО назвали красноярский железнодорожный мост «вершиной человеческой инженерной мысли». Этот мост наряду с Кремлем и Петродворцом упоминается и в книге «Атлас чудес света. Выдающиеся архитектурные сооружения и памятники всех времен и народов», который был издан в 1991 году в США в разделе «Россия».

Умер Евгений Кнорре в 1917 году в Москве.