В Красноярске осенью отремонтируют дополнительные дороги

Ремонт дороги на улице Гусарова Фото: Мария ЛЕНЦ

Ремонт дорог в Красноярске переходит в завершающую стадию. Большая часть объектов ремонтируется по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего же в городе в рамках проекта отремонтируют 18 дорог.

На 9 дорогах из первоначального плана работы закончены или уже подходят к завершению.

Полностью готовы дороги на Марковского, Судостроительной и участок от Ястынской до проспекта Комсомольский. На проспекте «Красноярский рабочий» объем работ, рассчитанный на 2 года, завершится уже в текущем сезоне. Ремонт на Дудинской и Аэровокзальной планируется закончить к 30 сентября.

Работы выполнены не без замечаний, но пока подрядчики все не исправят, работы объекты ни у кого не принимают.

- На улице Судостроительной подрядчик устранял проблемы с водоотводом на пешеходных переходах, на Марковского пришлось перекладывать асфальт. За недоработки на организации будут наложены штрафные санкции, - отметили в пресс-службе департамента городского хозяйства. – Нарушены сроки сдачи работ на Железнодорожников – объект еще не закончен, хотя окончание работ должно быть до 31 августа. За срыв сроков подрядчик заплатит штраф.

Еще 9 городских дорог добавлены в план ремонта в конце августа. На них город получил дополнительные средства из федерального бюджета.

Срок по этим контрактам до 30 ноября. Но работы по асфальтированию нужно выполнить до похолодания.

Ремонт на улице Елены Стасовой Фото: Мария ЛЕНЦ

В список допобъектов вошли дороги, которые давно нуждались в ремонте: Металлургов, Енисейский тракт, улицы Тельмана, Елены Стасовой, Гусарова, Чернышова, Амурская, Даурская и 9 мая.

- Все идет в соответствии с календарными графиками. Основные дорожные работы, которые производятся при положительных температурах, будут завершены до конца октября, - сказал Артемий Алкснис, начальник отдела технического надзора МКУ «УДИБ». – Обустройство дорог и ввод в эксплуатацию – до 30 ноября. Объекты достаточно трудоемкие, с большой протяженностью, но работы на них ведутся активно.