«Без маски в транспорте – заплати штраф»: в Красноярске продолжаются рейды по проверке масочного режима

В Красноярске продолжают проверять соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Фото: администрация Красноярска.

В Красноярске ежедневно проходят рейды по проверке соблюдения масочного режима пассажирами автобусов, троллейбусов и трамваев. Напомним, что, несмотря на переход региона на третий этап снятия ограничений из-за пандемии коронавируса, некоторые правила остаются обязательными. Так, в городском транспорте, торговых центрах и иных общественных местах продолжает действовать масочный режим и требование соблюдать социальную дистанцию.

Однако многие красноярцы пренебрегают правилами безопасности, количество тех, кто не надевает маску, увеличивается.

Сегодня, 24 сентября, специалисты департамента транспорта, сотрудники главного управления по ГО, ЧС и ПБ и полиции проверили 30 автобусов и троллейбусов. Троих пассажиров привлекли к административной ответственности. Нарушителям грозит штраф до 30 тысяч рублей.

Режим обязательного ношения масок в транспорте соблюдают не все. Фото: администрация Красноярска.

- В общественном транспорте водитель, кондуктор и пассажиры должны находиться в масках. Особенно, это актуально сейчас, осенью, когда ухудшается ситуация с различными простудными заболеваниями. Чтобы не было увеличения заболевших, мы проводим рейды и напоминаем о необходимости соблюдения масочного режима, - рассказал заместитель руководителя департамента транспорта Игорь Манченко. – Рейды по проверке пассажиров проходят ежедневно, а раз в неделю – рейд совместно с сотрудниками Роспотребнадзора. Они проверяют наличие запаса масок и дезинфицирующих средств у экипажей транспортных средств.

Отметим, что пассажирам, которые используют средства защиты с нарушениями или надевают маску только для видимости, рассказывают о необходимости правильно использовать защитные маски. А на тех, кто принципиально не хочет надевать маску или покинуть автобус, составляют протокол.

За время пандемии в Красноярске уже провели 1158 рейдов, проверили 2336 автобусов, троллейбусов и трамваев.