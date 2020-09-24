Сергей Еремин проверил ход строительства новых спортивных объектов в Академгородке. Фото: пресс-служба администрации Красноярска.

Глава города посмотрел, как ведется обустройство уличного спортивного комплекса для начальной школы гимназии №13 в Академгородке. Комплекс включает в себя несколько площадок: гимнастическую с турниками и тренажерами, многофункциональную для баскетбола и футбола, волейбольную, а также игровую, где разместится детский городок.

Помимо этого, здесь будет создана беговая дорожка для коротких дистанций. На сегодня смонтировано уличное освещение площадок, осталось завершить укладку резинового покрытия и установить малые архитектурные формы.

Смонтировано освещение площадок, осталось завершить укладку резинового покрытия. Фото: пресс-служба администрации Красноярска.

Затем мэр оценил ход строительства многофункционального спортивного комплекса, который возводится рядом со зданием основной школы. Работы начались в 2020 году. В новом комплексе предусмотрены универсальный спортзал, тренажерный и хореографический залы, душевые, раздевалки, тренерская комната. Кроме того, на участке рядом со строящимся спортзалом ведется обустройство спортивной площадки и беговой дорожки по периметру, а также наружного освещения.

Новое сооружение позволит более эффективно организовать в гимназии занятия по физкультуре. Ресурсов нынешнего спортивного зала учебному заведению давно не хватает. Кроме того, на базе нового комплекса планируется открыть спортивные секции для желающих и оказывать дополнительные услуги жителям в сфере занятий спортом.

Новое сооружение позволит более эффективно организовать в гимназии занятия по физкультуре. Фото: пресс-служба администрации Красноярска.

На данный момент на объекте ведется монтаж инженерных коммуникаций, кровли здания, внутренних сетей водоснабжения и водоотведения, вентиляции, перегородок, оконных и дверных блоков, а также устройство футбольного поля.

- Модернизация спортивных площадок школ – это на сегодняшний день одно из ключевых направлений нашей работы. За предыдущие два года мы обновили площадки восьми образовательных учреждений. В первую очередь, эти объекты необходимы детям и педагогам для проведения занятий, – отметил Сергей Еремин. – Но при этом мы стремимся к тому, чтобы территории наших школ были открыты и доступны жителям, стали для них местом для досуга и активного отдыха. И как раз именно в такой логике будут функционировать новые спортивные площадки гимназии в Академгородке.