Стало известно, сколько заработал за год глава Красноярска Сергей Еремин Фото: Мария ЛЕНЦ

Стало известно, сколько заработал за минувший год глава Красноярска Сергей Еремин. Обычно декларационная кампания завершается весной и результаты становятся известны после 1 апреля. Но коронавирус и здесь внес свои коррективы.

Итак, глава города сообщил, что заработал в 2019 году 2 891 965 рублей. А годом ранее – почти 5,6 миллиона рублей. Но тогда он пояснял, что просто продал купленную в ипотеку квартиру. Супруга мэра внесла в семейный бюджет 1,33 миллиона рублей, примерно столько же, как и годом ранее.

Что касается имущества, у Сергея Еремина четыре земельных участка под индивидуальное жилищное строительство общей площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства на 1800 квадратов, участок для садоводства – 1000 квадратов, участок под гараж с гаражом, гаражный бокс, баня, летняя кухня и два жилых дома – на 51,6 и 179,9 квадратов. А еще квартира площадью 107,1 квадратный метр.

Из техники у главы города Jeep Wrangler, мотоцикл «Иж», мотовездеход и прицеп. У его супруги – «Ауди» и снегоход.