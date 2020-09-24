«На скамейках во дворе свободных мест нет!»: в Красноярске возрождается традиция дворовых посиделок

Элементы декора можно делать из любых подручных материалов. Фото: пресс-служба администрации Красноярска.

В 2020 году на поддержку идей красноярцев по благоустройству из городского бюджета выделено 50 млн рублей. Средства направлены на несколько проектов: конкурсы «Самый благоустроенный район города» и «Лучшая концепция озеленения территории», программу «Инициативное бюджетирование».

В Ленинском районе Красноярска на конкурс «Самый благоустроенный район города» поступило 2011 заявок. Самыми популярными оказались номинации на лучший цветник, балкон и двор.

Лучшим двором стал двор дома №3 по улице Инструментальная. Масштабы этого палисадника впечатляют – здесь более 10 соток.

Масштабы палисадника у дома №3 по Инструментальной впечатляют – более 10 соток. Фото: пресс-служба администрации Красноярска.

- Мы всегда занимались озеленением. Я уже два года как не работаю, поэтому времени на благоустройство двора больше, - рассказывает председатель совета дома Валентина Свердлова. – У нас общежитие, и земля у дома муниципальная. Сейчас на участке целая коллекция: мальва, бархатцы, астры, георгины, гладиолусы, лилии, розы, гортензии. Расходы на покупку растений, конечно же, большие. Но все это окупается красотой! Когда мимо проходят люди, всегда говорят: «Какая же красота!». Во дворе всегда много народу, сложно найти свободное место на скамейке или в песочнице.

Развиваться помогает участие в конкурсах, на прошлогодний выигрыш купили садовые скульптуры – семью оленей, аистов для пруда. Многие элементы декора сделаны из того, что буквально валяется под ногами. Так, газон оформлен разноцветными камушками – голубыми, золотыми и серебряными.

Декор из камней, пенопласта и пластиковых бутылок. Фото: пресс-служба администрации Красноярска.

- Камни привозят наши мужчины, собирают на берегу Енисея. А пруды сделали из старых ванн, - признается Валентина Александровна. – Зимой не прекращаем трудиться над своим садом: красим камни, делаем из цемента вазоны. В следующем году тоже будем участвовать, хотим выйти на городской этап конкурса с самой красивой клумбой. И уже идеи придумываем – ромашковая клумба с переплетением петуний по бордюру.