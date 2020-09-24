Благотворительная акция «Дети войны» помогла двум десяткам ветеранов

Красноярский Совет ветеранов (пенсионеров) пожарных и спасателей завершил благотворительную акцию «Дети войны». За период июль-сентябрь двадцать ветеранов (пенсионеров) МЧС 1928-1945 гг. рождения получили материальную помощь, необходимую для повседневных нужд и лечения.

Благотворительное мероприятие, реализованное совместно с ПСБ, было приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, но было реализовано немного позже запланированного срока в связи с пандемией.

80 тысяч рублей направили ветеранам, которых сегодня курирует Ветеранская организация на постоянной основе.

«Оказанная материальная помощь очень нужная и своевременная. В ближайшее время буду приобретать лекарства для проведения лечения. Большое спасибо за оказанные помощь и внимание»- комментирует ветеран пожарной охраны Шаферов К.П.

Председатель президиума красноярской региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) пожарных и спасателей Макеич В.Н. считает необходимым оказывать помощь ветеранам и тем, кто пережил войну, регулярно: «Проведение благотворительной акции – наша забота о тех людях, которые в детстве пережили страшную войну. Скромная помощь людям, нуждающимся в заботе и внимании. Проведенная акция не разовая, мы и в дальнейшем будем помогать ветеранам (пенсионерам) остро нуждающимся в помощи: в первую очередь это касается ветеранов (пенсионеров) одиноко проживающих, получающих небольшую пенсию, нуждающихся в приобретении дорогостоящих лекарств, пострадавших от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций».