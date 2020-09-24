ПСБ начал автоматически зачислять выручку по эквайрингу в день проведения транзакции

ПСБ первым в России запустил уникальный сервис «Возмещение 3 раза в день», который позволяет сократить время зачисления эквайринговой выручки на счет компании до нескольких часов.

Подключение нового сервиса позволит клиентам ПСБ - предприятиям малого и среднего бизнеса получать деньги в день проведения расчетной операции, что существенно сокращает кассовый разрыв или полностью его исключает. Удобство и уникальность сервиса заключается в том, что для возмещения по эквайрингу кассиру не нужно проводить дополнительные операции на POS-терминале – все будет происходить в автоматическом режиме.

«Анализируя статистику платежей клиентов ПСБ, мы пришли к выводу, что большая часть транзакций по картам проводится до 17:00 по местному времени, а зачисление выручки при этом происходит на следующий день, что может приводить к кассовым разрывам. Мы стремимся совершенствовать наши услуги для клиентов, поэтому разработали новый сервис, который позволит бизнесу увеличить оборачиваемость денег и скорость зачисления эквайринговой выручки. По нашим оценкам, благодаря новой технологии до 70% выручки будет доступно клиентам уже в день оплаты товара или услуги. В наших планах на 2021 год дальнейшее развитие сервиса и возможность возмещения по эквайрингу каждый час», - отметил Александр Чернощекин, старший вице-президент – директор дирекции цифрового бизнеса ПСБ.

Новый сервис удобен и актуален для всех компаний, так как зачисление будет происходить автоматически утром, днем и вечером - клиенты банка могут более гибко управлять выручкой, например, закупить товар, оплатить аренду, перечислить зарплату, погасить кредит.