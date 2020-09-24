В Красноярске уничтожили 12 ящиков подозрительных грибов. Фото: Россельхознадзор

В Красноярске уничтожили 12 ящиков подозрительных грибов. Точнее, у предпринимателя, который пытался их реализовать, не было документов, которые бы подтверждали их безопасность.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в краевом управлении Россельхознадзора, специалисты ведомства вместе с таможенниками провели очередной рейд по продуктовым базам города. И на одной их таких оптовых баз обнаружили партию шампиньонов. Грибы свежие, расфасованные, упакованные и готовые к продаже – несколько ящиков общим весом более 26 килограммов. Но где они выращены, кем, в каких условиях, как оказались в Красноярске – продавец не смог показать. Остается только догадываться, что приобрел их у производителя, не имеющего лицензии, со скидкой.

По закону такую сомнительную продукцию нужно уничтожать, что и было сделано – всю партию шампиньонов отправили в специализированную печь.