Главный тренер красноярского футбольного клуба «Енисей» все-таки уволился Фото: Мария ЛЕНЦ

Главный тренер красноярского футбольного клуба «Енисей» Александр Тарханов все-таки покинул свое пост. Настоятельные слухи ходили об этом последнюю неделю, но накануне, 23 сентября директор клуба Алексей Ивахов сделал заявление, которое опубликовали в социальных сетях:

«Александр Федорович Тарханов принял решение остаться в Болгарии. Признаюсь, я очень надеялся, что он вернется в Красноярск и мы продолжим нашу плодотворную работу. За короткое время мы смогли построить боеспособный коллектив, состоящий из настоящих профессионалов, показывали зрелищную игру, которая нравилась нашим болельщикам, и вышли на лидирующие позиции».

По словам Ивахова, в клубе к решению Тарханова отнеслись с пониманием и поблагодарили его за работу. Заверил, что команда продолжает свои тренировки, в скором времени футболистам предстоит встреча на своем поле с «Краснодаром-2». И, разумеется, руководство подыскивает нового главного тренера.