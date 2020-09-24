В Красноярске возле Большого концертного зала сделали платную парковку Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске возле Большого концертного зала сделали платную парковку. По мнению организаторов, а ими выступает администрация города, парковка будет полезна тем, кто приезжает сюда прогуляться по Вантовому мосту на остров Татышев. Горожане парковались здесь всегда, но делали это хаотично: кто-то не особо вежливый ставил машину как попало, остальным приходилось подстраиваться, получалась мозаика. Для проезда оставалась одна полоса и даже возникали пробки.

Власти надеются, что платная парковка дисциплинирует автомобилистов. Стоянка на нижнем ярусе возле БКЗ разделена на две части – бесплатную и платную. Цена вопроса на платной: первые три часа – по 30 рублей в час, начиная с 4 часа – 100 рублей. И можно гулять по острову хоть весь день. Правда, оплачивать нужно только картой либо через систему «Платежка», либо через приложение.

Тем, кто не хочет платить, можно поставить машину под мостом, либо на нижнем ярусе возле БКЗ. Или возле КИЦа.