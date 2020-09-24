В Дудинке женщина получила по голове от соседки за просьбу выключить музыку Фото: Мария ЛЕНЦ

В Дудинке судебные приставы столкнулись с не совсем обычным случаем. Им пришлось взыскивать более 90 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред женщине, которой соседка нанесла черепно-мозговую травму.

Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, инцидент произошел некоторое время назад. Потерпевшей надоела громкая музыка из соседней квартиры. Она постучалась в дверь к соседке, а когда та вышла, попросила ее умерить звук. Нарушительница тишины отреагировала неадекватно: сначала начала скандалить, а потом избила потерпевшую. В том числе ударила по голове.

Был суд, который обязал дебоширку выплатить женщине более 90 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Однако та пыталась проигнорировать решение суда. Тогда пристав нашел ее банковские счета и наложил арест. И еще обратил взыскание на заработную плату гражданки. Так что на сегодня все долги закрыты.