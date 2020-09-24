В Хакасии бывший полицейский наркоконтроля разгласил государственную тайну Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии бывший высокопоставленный сотрудник полиции разгласил государственную тайну. Это первая статья, по которой он был осужден. Вторая статья – получение взятки, причем брал он не обычными деньгами, а криптовалютой – биткоинами на общую сумму в 52 тысячи рублей.

Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе следкома. Осужденный – 37 летний бывший начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Хакасии. В декабре 2018 года он вступил в переписку с оператором интернет-магазина, сбывавшим наркотики.

Оператор пожаловался, что один из нанятых им закладчиков похитил «товар». Экс-полицейский пообещал найти и наказать виновного и вернуть наркотики владельцу. А взамен запросил биткоины в качестве вознаграждении.

Позднее он предупредил оператора интернет-магазина о том, что его разыскивают, что готовится задержание участников преступной группы. И даже проконсультировал, как избежать задержания и наказания. Но его самого вычислили и осудили.