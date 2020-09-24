В Красноярске представили 5 вариантов для реконструкции Красной площади Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске представили 5 вариантов для предстоящей реконструкции Красной площади. 5 работ вышли в финал конкурса, который организовало местное отделение Союза архитекторов России по инициативе правительства Красноярского края и администрации города.

Как рассказали в пресс-службе городской мэрии, всего поступило 14 заявок от участников. Это и отдельные авторы, и творческие и профессиональные организации. Задачи, которые были поставлены перед участниками: проанализировать современное состояние площади, конкретно – ее архитектурно-художественный облик. А после этого участники должны были показать, как они видят качественно сформированное общественное пространство. При этом они должны включить в него прилегающие территории и транспортно-пешеходные решения с учетом уже сложившихся маршрутов. Ну и плюс учесть историко-культурное наследие площади, то есть стелу и постамент с Вечным огнем.

Оценка пяти отобранных конкурсных работ завершится 28 сентября. За 1 место вознаграждение в размере 250 тысяч рублей, за 2 место – 150 тысяч, за 3 место – 75 тысяч рублей.