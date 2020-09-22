За помощь брал биткоинами: в Хакасии полицейский получил 8 лет колонии за то, что прикрывал наркоторговцев

Экс-полицейскому придется 8 лет провести в колонии Фото: Мария ЛЕНЦ

Когда-то 37-летний начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств работал в управлении по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Хакасия. И был на хорошем счету. Но спустя несколько лет предстал перед судом по обвинению в получении взятки и разглашении государственной тайны.

В декабре 2018 года тогда еще полицейский по переписке через телефон договорился с оператором одного из интернет-магазинов, который занимался сбытом наркотиков, о взятке. За криптовалюту биткоин на 52 тысячи рублей он был готов задержать того, кто похитил у оператора часть партии, переданной ему для размещения «закладок». Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, это далеко не все, что экс-полицейский делал для прикрытия работы интернет-магазина, через который был налажен канал наркосбыта.

- Также он сообщал данному лицу секретные сведения, составляющие государственную тайну, - рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и РХ. Это касалось проводимых и планируемых к проведению сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятиях, сроках их проведения, также инструктировал о принятии необходимых мер предосторожности для избежания задержания сотрудниками полиции.

Суд признал виновным бывшего сотрудника полиции. Его лишили звания подполковника и назначили наказание – 8 лет исправительной колонии общего режима и штраф в размере 156 тысяч рублей. Осужденный не имеет права на протяжении четырех лет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.