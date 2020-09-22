Следователи ищут пострадавших от действий 39-летнего жителя Минусинска, подозреваемого в развращении школьницы

Задержанный может быть причастен к другим подобным преступлениям Фото? ГСУ СК по Красноярскому краю и РХ

В отношении 39-летнего жителя Минусинска возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ (развратные действия).

По версии следствия, 19 сентября в Абакане 14-летняя девочка шла по улице на тренировку. На автомобиле к ней подъехал незнакомец и спросил расположение одной из улиц.

- Затем мужчина остановил автомобиль и подошел к девочке с просьбой посмотреть расположение улицы в телефоне и совершил в отношении нее развратные действия, - рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и РХ. - Потерпевшая оказала злоумышленнику сопротивление и убежала с места преступления.

В тот же день родители девочки написала заявление в полицию. Оперативника удалось быстро вычислить личность предполагаемого преступника и задержать его. В ходе допроса мужчина отказался от дачи показаний, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ. Сейчас его проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Следователи обращаются к жителям края и Хакасии:

- Если вам известны факты преступной деятельности подозреваемого, то звоните по телефону: 8-913-050-00-55 или 02. Анонимность гарантируется.