Чистый отдых на острове Отдыха!

Фото: КРК

Два дня потребовалось активистам волонтёрского движения «Лига Добра», чтобы привести в порядок берег Енисея в районе дворца спорта им. Ивана Ярыгина. Эта территория – излюбленное место отдыха многих красноярцев. Люди устраивают пикники на природе, но далеко не все убирают потом за собой, в результате прибрежная зона зачастую выглядит как одна сплошная несанкционированная свалка. В минувшие выходные волонтёры собрали на острове Отдыха полтонны отходов. В свою очередь, левобережный региональный оператор по обращению с ТКО организовал вывоз мусора на лицензированный полигон.

«Отрадно наблюдать, что с каждым годом у нас становится всё больше экологических добровольцев, и мы всегда с радостью откликаемся на подобные инициативы, помогая с вывозом собранного мусора. Хочется верить, что благодаря таким эко-мероприятиям все больше красноярцев начнут задумываться о том, сколько ущерба они наносят природе. Это уже второй эко-субботник за неделю, и в совокупности мы вывезли полторы тонны отходов с двух небольших участков», - рассказал Игорь Ким, исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании».