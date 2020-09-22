Главу Ачинского района отстранили от должности через суд Фото: Мария ЛЕНЦ

Главу Ачинского района Евгения Розанчугова временно отстранили от должности, на период следствия. Напомним, что его подозревают в причастности к махинациям с жильем для детей-сирот. Было заведено уголовное дело, однако Розанчугов игнорировал органы следствия и содействия в расследования не оказывал. А несколько дней назад и вовсе сел в машину и скрылся в неизвестном направлении. Пришлось объявить его в федеральный розыск. 15 сентября наряд ДПС остановил его «Шевролет-Ниву».

Суд оставил Розанчугова под подпиской о невыезде на месяц, но после судебного заседания тот сразу направился на работу, в служебный кабинет. А там – документы, которые могут иметь отношение к уголовному дело. После этого следствие вновь обратилось в суд, на сей раз с требованием отстранить главу района от должности.

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Двое инспекторов ГИБДД тормозят светлую «Ниву», за рулем мужчина в бейсболке. Нервно шарит по карманам, протягивает документы… В Красноярском крае – громкое задержание. Подозреваемый – глава Ачинского района Евгений Розанчугов. Уголовное дело возбуждено по факту халатности, повлекшей нарушение законных прав и интересов детей-сирот (часть 1 статьи 293 УК РФ) (подробнее).