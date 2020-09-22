В Красноярске в элитном микрорайоне ночью сгорели три таунхауса Фото: Мария ЛЕНЦ

Этой ночью в Красноярске, в элитном микрорайоне в Удачном, произошел крупный пожар. Сообщение от МЧС: «Красноярск, микрорайон Сосны, улица Живописная, 5: горела кровля трех таунхаусов, площадь пожара составила 300 квадратных метров, пострадавших нет».

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 3:08 ночи, за два часа пожарным удалось локализовать огонь. В настоящее время они занимаются проливом, чтобы не допустить повторного горения. На месте работают 32 пожарных и 11 единиц технки.

Известно, что самостоятельно из коттеджей эвакуировались восемь человек, из них четверо – дети. Коттеджи сгорели полностью. Причина – уточняется. Версий может быть несколько – от короткого замыкания до поджога. Возможно, огонь вспыхнул в одной из квартир, но поскольку они плотно прилегают друг к другу, то перекинулся на соседние.