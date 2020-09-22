Житель Красноярска ограбил пожилую женщину прямо на выходе из банка. Стоп-кадр видео

Житель Красноярска ограбил пожилую женщину прямо на выходе из банка. Произошло это в Ленинском районе, на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», в мае этого года. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции города.

Женщина зашла в отделение банка и получила там 130 тысяч рублей. Грабитель проследил за ней и заметил увесистую пачку тысячных купюр. Подкараулил пенсионерку, когда она вышла из помещения, и напал на нее. Вырвал сумку из рук. Женщина сопротивлялась, но силы были неравны.

Спустя несколько часов молодого человека задержали, при нем нашли только часть похищенного – 77 тысяч рублей, которые вернули пострадавшей. Остальное успел потратить. «Нет мне прощения» - сказал потом грабитель следователю. Ему грозит до 7 лет лишения свободы, дело уже направлено в суд.