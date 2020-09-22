Тест на коронавирус можно получить в аэропорту Норильска бесплатно Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Тест на коронавирус можно получить в аэропорту Норильска. Причем совершенно бесплатно. Воспользоваться этим может любой, прилетающий в город с большой земли. Особенно рекомендуется тем, кто возвращается домой из отпусков из-за границы, ведь обязательную 14-дневную самоизоляцию в северном городе отменили 15 сентября указу губернатора, но опасность COVID-19 по-прежнему сохраняется.

Получив текст, сделать его нужно самостоятельно дома. В комплекте есть инструкция. Если тест окажется положительным, нужно будет обратиться в медицинский кабинет на Кирова, 19 и проверить результаты домашнего тестирования.

Добавим, сделать такой тест можно и в аэропорту Красноярска, но там это обойдется в 3 тысячи рублей. Тогда как в Норильске партию мини ПЦР-тестов закупил «Норникель». И это объяснимо: большая часть населения города являются работниками тех или иных подразделений компании. И допускают на рабочие места только при наличии отрицательного теста.

Первой партии, это 10 тысяч тестов, должно хватить на две недели. Затем прибудет еще. Главное сейчас для норильчан – снизить риски заражения. По данным краевого оперативного штаба в городе с начала пандемии зафиксировано 803 случая заболевания.