В Красноярске дебоширка протащила полицейского за машиной 300 метров: дали условный срок

В Красноярске дебоширка протащила полицейского за машиной 300 метров. Фото: "ЧП Красноярск"

В Красноярске пьяная девушка за рулем едва не покалечила сотрудника госавтоинспекции. Случилось это в декабре 2019 года. Как стало известно, 20-летняя дебоширка взяла у друга машину. При этом водительских прав у нее не было, в автошколе она не училась. Тем не менее, решила прокатиться на «Субару Форестер».

На Пограничников ее оставил наряд ДПС, госавтоинспектор решил проверить у нее документы, заметив ее состояние. Но в тот момент, когда он протянул руку в салон через окно, чтобы открыть дверь изнутри и вывести девушку, она ударила его, зажала руку стеклом и двинулась с места.

Инспектору пришлось бы худо, ведь автохулиганка протащила его за собой более трехсот метров. Но спасли очевидцы, проезжавшие мимо, они перегородили путь машине и заставили остановиться, затем оказали помощь полицейскому. Тот почти не пострадал. Зато девушка, после того, как ее доставили в дежурную часть, устроили показательный пьяный скандал.

Как стало известно, на днях состоялся суд. Девушка признала свою вину, раскаялась, извинилась перед потерпевшим. И получила 2 года условно с испытательным сроком еще на 2 года.