Глава Тувы выписался из больницы и возвращается в строй. Фото: страницы Шолбана Кара-оола ВКонтакте

Глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил на своих страницах в социальных сетях, что выздоровел, выписался из больницы и возвращается домой. Напомним, что 25 августа стало известно о его повторном заражении коронавирусом. Поначалу он намеревался пройти лечение в инфекционном госпитале республиканской больнице в Кызыле (как это было в первый раз). Но затем здоровье его ухудшилось и ему потребовалось тщательное медицинское обследование. Его направили в Москву, в военный госпиталь имени Вишневского. Там его осмотрели пульмонологи, инфекционисты, кардиологи.

Во время лечения глава республики держал на контроле работу своего правительства, был постоянно на связи, поэтому ему не понадобился много времени, чтобы войти в курс дела.

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«Кого при жизни хоронят, тот долго живет»: глава Тувы ответил на слухи о своей отставке

Глава Тувы ответил на слухи о своей скорой отставке. В своих социальных сетях он написал: «Забавно, каждый раз, стоит уехать из республики, «доброжелатели» спешат снять с должности, отправить в отставку. А нынче особо нетерпеливые даже похоронили! Видимо, совсем кому-то невтерпёж повластвовать. Друзья спрашивают: «Валерьевич, что происходит, почему не поставишь на место подлецов?» Смеюсь: чего их ставить, они на своем месте. В народе про это хорошо сказано: кого при жизни хоронят, тот долго живет» (подробнее).