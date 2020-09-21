В Красноярске возле ночного клуба произошла массовая драка, есть пострадавший Фото: Мария ЛЕНЦ

В минувшую субботу 19 сентября в Советском районе Красноярска, на площадке возле популярного бара Mods, произошла массовая драка. Очевидцы сообщали, что более двух десятков человек устроили разборки на кулаках. Причем на честный бой это никак не походило. Как минимум один человек пострадал. В самом заведении случившееся никак не комментировали.

В пресс-службе городской полиции рассказали по факту драки следующее: действительно, есть один пострадавший, 27-летний мужчина, которому разбили голову и он обратился в медицинское учреждение. Именно медики и сообщили о случившемся в дежурную часть. В конфликте участвовали две группировки. Есть видео с камеры, на которой записано все произошедшее. Правоохранители изучают видео, устанавливают участников, которых и привлекут к ответственности, установленной законодательством.